Genova – Un uomo di 28 anni è stato arrestato nella giornata di ieri dalle forze dell’ordine perché ritenuto uno dei due responsabili dell’aggressione e del tentativo di rapina andato in scena la notte di Capodanno nel centro storico. Il suo presunto complice, un 19enne, è stato individuato e arrestato lo scorso 6 febbraio.

Secondo quanto ricostruito, i due si sarebbero avvicinati ad un uomo tentandogli di scippare il borsello. Davanti alla sua resistenza, l’avrebbero colpito con un pugno al volto. A quel punto un’altra persona che ha assistito alla scena e che ha provato ad intervenire è stata colpita con una bottiglia. I due a quel punto si sono dati alla fuga e hanno fatto perdere le proprie tracce.

Dopo aver fermato alcune settimane fa il 19enne, ieri le forze dell’ordine hanno individuato anche l’altro presunto responsabile, rintracciato in via Maritano, arrestato e trasportato al carcere genovese di Marassi.

