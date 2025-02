Genova – In preda alla rabbia ha iniziato a gettare a terra tutti gli scooter e le moto che si trovava davanti camminando in piazza della Vittoria. E’ successo nella notte e sono stati i residenti della zona, risvegliati da urla e rumori ad allertare subito il numero di emergenza del 112 che ha inviato le volanti della polizia.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte quando l’uomo ha iniziato a urlare frasi sconnesse e a sfogare la propria rabbia sui mezzi parcheggiati, in particolare moto e scooter.

Uno dopo l’altro li ha spinti e gettati a terra colpendoli con calci.

Agli agenti intervenuti si è presentata una scena “di follia” ma sono riusciti a tranquillizzare la persona e a portarla in Quetura per accertamenti.

L’uomo è stato identificato e denunciato per danneggiamento e ai proprietari dei mezzi danneggiati non resta che sperare che abbia una assicurazione o i soldi per pagare i risarcimenti danni.

