Genova – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita a Genova in occasione del prossimo venerdì 25 aprile, giorno dell’80esimo anniversario della Liberazione.

A darne l’annuncio è stato Pietro Piciocchi durante la conferenza stampa che si è tenuta per presentare lo spettacolo “D’Oro. Il sesto partigiano“, progetto del Teatro Nazionale di Genova a cura del direttore del Teatro, Davide Livermore, e della regista residente, Giorgina Pi.

Mattarella assisterà alla prima dello spettacolo, che andrà in scena proprio il 25 aprile al teatro Ivo Chiesa. Per il resto, è ancora da definire il programma della sua visita nel capoluogo.

