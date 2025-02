Sant’Olcese (Genova) – Verranno celebrati oggi, venerdì 28 febbraio 2025, alle 12, nella chiesa del piccolo paese dell’entroterra genovese i funerali di Barbara Wojcik, la donna di 35 anni morta nel terribile schianto avvenuto la scorsa settimana sulla strada statale 2 che collega Serra Riccò a Busalletta.

La donna viaggiava in sella al suo scooter quando si è ritrovata davanti, completamente contromano e ad ingombrare la sua corsia di marcia, la potente jeep guidata da Paver Garbarino, 21 anni. Un impatto violentissimo ed inevitabile che ha distrutto il mezzo a due ruote e causato ferite mortali alla donna che è deceduta sul colpo.

Il ragazzo alla guida, compreso quello che era successo, si è tolto la vita per la disperazione in un modo orribile.

Oggi la comunità di Sant’Olcese cercherà di stringersi attorno alle due famiglia colpite da una tragedia senza senso, tentando una difficile riappacificazione nel dolore.

Il Comune di Sant’Olcese ha dichiarato il lutto cittadino e tutte le attività si fermeranno per il funerale di Barbara Wojcik che era arrivata dalla Polonia per unirsi alla piccola comunità dove era stimata e apprezzata.

Sono stati fissati invece per domani, sabato 1 marzo, alle 12, i funerali civili di Pavel Garbarino presso il tempio laico del cimitero di Staglieno. Dopo la cerimonia funebre avverrà la cremazione.

Intanto proseguono ancora le indagini sul terribile schianto costato la vita a due persone e tra una sessantina di giorni dovrebbe arrivare la relazione dell’autopsia di Garbarino per capire se l’incidente possa essere stato causato da un malore improvviso.

Le verifiche delle forze dell’ordine hanno accertato che la vettura viaggiava a velocità sostenuta ed il giovane potrebbe aver perso il controllo del mezzo anche per quello.

Il giovane aveva appena riottenuto la patente dopo un altro incidente senza gravi conseguenze ma che aveva comunque fatto scattare il provvedimento di ritiro.

