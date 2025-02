Genova – Aveva ramificazioni anche in Liguria l’organizzazione criminale che si scambiava materiale pedo-pornografico utilizzando chat criptate e apparentemente non intercettabili. Le ha scoperte l’operazione della Polizia di Stato condotta in 56 città italiane, su delega della Procura di Catania, e che ha portato all’arresto di 34 persone in diverse regioni d’Italia. Tutti uomini tra i 21 e i 59 anni che, pensando di non poter essere scoperti, scambiavano foto e filmati terribili con protagonisti bambini e bambine costretti a molestie e violenze sessuali irripetibili.

Un’operazione condotta con agenti sotto copertura che, fingendosi interessati hanno frequentato le chat per diverso tempo, ottenendo dati e informazioni utili a individuare e arrestare gran parte dei partecipanti e individuando altri canali che verranno presto “infiltrati” per colpire con altrettanta forza lo squallido giro di pedo-pornografia.

Individuati anche alcuni dei minori vittima di abusi con l’interessamento dei servizi sociali de dei Tribunali dei Minori che ora accerteranno le responsabilità dei genitori e dei familiari eventualmente coinvolti.

L’operazione è stata condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, con la collaborazione del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio Polizia postale.

Gli affiliati allo squallido giro di scambio di materiale proibito era convinta che l’uso di chat e app di messaggistica criptata li mettesse al “sicuro” dall’identificazione che, invece, è sempre possibile.

Gli arrestati risiedono nelle province di Catania, Siracusa, Agrigento, Napoli, Pescara, Foggia, Roma, Latina, Milano, Brescia, Firenze, Reggio Calabria, Cosenza, Pordenone, Lecce, Viterbo, Avellino, Barletta-Andria- Trani, Frosinone, Varese, Vicenza, Cagliari. Le perquisizioni sono state eseguite nelle città di Agrigento, Arezzo, Avellino, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Latina, Lecce, Livorno, Mantova, Massa Carrara, Messina, Milano, Modena, Monza Brianza, Napoli, Oristano, Palermo, Parma, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Savona, Siracusa, Sondrio, Sud Sardegna, Taranto, Torino, Trapani, Treviso, Varese, Verona, Vicenza e Viterbo.

