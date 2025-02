La circolazione di aria instabile sul Golfo determina condizioni di instabilità su alcuni settori della regione specie nelle giornate di venerdi e sabato. Un miglioramento è invece atteso per la giornata di Domenica ma con un calo delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 28 Febbraio 2025

Nelle prime ore del mattino sviluppo di rovesci ed occasionali temporali nel braccio di mare compreso tra il Tigullio orientale e lo Spezzino con locali interessamenti di alcuni tratti di costa.

Cielo parzialmente nuvoloso, ma asciutto sul resto della regione con nubi più compatte lungo i versanti padani.

Attorno al mezzogiorno/primo pomeriggio i rovesci si dirigeranno verso il mare aperto prima di una loro attenuazione a metà pomeriggio.

Altrove condizioni di moderata instabilità con qualche rovescio specie a ridosso dei rilievi retrostanti la costa centro-occidentale.

Fenomeni a macchia di leopardo e non continuativi, in attenuazione dopo il tramonto.

Venti moderati da nord al mattino sul settore centro-occidentale regionale, da est-nord est a levante. In giornata rotazione dei venti ad est su tutti i settori con colpi di vento nelle eventuali situazioni temporalesche ed in mare aperto dove avremo anche il rischio di trombe marine.

Mare generalmente mosso, con onda viva in corrispondenza dei colpi di vento.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo.

Sulla costa temperature minime tra +6°C/+9°C – Max: +11°C/+13°C

Nell’interno temperature minime tra -1°C/+4°C – Max: +6°C/+9°C

