Sestri Levante (Genova) – Un episodio di violenza si è verificato alcuni giorni fa per strada a Sestri Levante, dove un anziano di circa 90 anni è stato preso a pugni da un giovane. Tutto sarebbe nato da un rimprovero del pensionato nei confronti del ragazzo, un 21enne, che come reazione avrebbe iniziato a colpire a pugni l’uomo, facendolo cadere.

Nella caduta, l’uomo ha riportato la frattura del femore e un trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e l’hanno trasportato all’ospedale. Qui è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Intanto, i carabinieri hanno dato il via alle indagini per ricostruire quanto successo.

