Genova – Risultano stabili, seppur nella loro gravità, le condizioni di Matteo Bo, l’uomo rimasto gravemente ferito a seguito di una sparatoria che si è verificata nel corso della prima mattinata di ieri nei pressi di Castiglione Chiavarese, in località Prato.

L’uomo è stato raggiunto da tre colpi da arma da fuoco che l’hanno raggiunto alla gamba, al torace e al petto. Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito, tanto che per trasportarlo all’ospedale San Martino di Genova è stato richiesto l’arrivo dell’elicottero.

Ieri il ferito è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico della durata di circa cinque ore e risulta tuttora ricoverato in prognosi riservata.

L’aggressore, Giuseppe Vadalà, si è consegnato ai carabinieri dopo un’iniziale fuga e si trova in stato d’arresto.

Secondo quanto appreso, i dissapori tra i due legati a due terreni confinanti proseguivano da diverso tempo ed erano ben noti tra gli abitanti della zona. La situazione è degenerata definitivamente nella mattinata di ieri, quando Giuseppe Vadalà ha esploso sei colpi d’arma da fuoco – dei quali tre hanno centrato la vittima – colpendo Matteo Bo.

Ecco, di seguito, la nota condivisa dall’ospedale San Martino di Genova in merito alle condizioni dell’uomo rimasto ferito: “Risultano stabili nella loro gravità le condizioni di salute dell’uomo di 52 anni arrivato ieri in elisoccorso da Castiglione Chiavarese dopo essere rimasto vittima di colpi da arma da fuoco. Ricoverato presso la Rianimazione M3 del Monoblocco, diretta dal professor Nicolò Patroniti, il paziente è in fase di risveglio, mentre verrà valutato il possibile inizio del processo di estubazione. La prognosi resta riservata”.

