Busalla (Genova) – Chiuso il GrosMarket Sogegros di viale Milite ignoto e scattano disagi anche molto importanti per ristoratori, bar e strutture ricettive turistiche della vallata. La chiusura del punto vendita costringerà infatti gli imprenditori raggiungere Bolzaneto o Casale Monferrato per acquistare prodotti indispensabili per le loro attività, con costi aggiuntivi che non potranno che essere scaricati sui clienti con una corsa al rialzo dei prezzi che procede “a cascata”.

Il punto vendita cash&carry ha chiuso senza una reale motivazione e rischia di causare enormi danni ad una vallata che è alle prese con una serie di problemi cui si aggiungeranno presto anche quelli dei lavori alla linea ferroviaria e al casello autostradale. Una miscela esplosiva che potrebbe avere conseguenze imprevedibili per una vallata che vive (ancora) di turismo e dei flussi di turisti e villeggianti, specie nel periodo estivo.

L’azienda ha assicurato che il servizio di “delivery” proseguirà regolarmente ma sono molte le voci dei ristoratori e del locali che lamentano la impossibilità di “vedere” la merce quando viene acquistata che è poi la fortuna del modello “cash&carry”.

Molte e sempre più roventi le polemiche contro gli enti preposti e la politica, un pò troppo attenta ad aprire “nuovi supermercati” nei territori più “appetibili” e un pò meno a difendere strutture che sono importanti per vallate e imprese più “deboli” ma che costituiscono i tessuto commerciale della valle e che hanno dipendenti ed un indotto troppo spesso sottovalutato.

