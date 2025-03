Genova – Un’altra truffa con la tattica del finto carabiniere si è verificata a Genova, nello specifico nel quartiere genovese di San Fruttuoso. Questa volta la vittima è una donna di 59 anni, che è stata contattata da due persone che, fingendosi un operatore bancario e un carabiniere, le hanno comunicato che avrebbe dovuto spostare i soldi presenti sul suo conto personale su un altro conto corrente da loro indicato per metterli al sicuro da una truffa.

I due l’hanno guidata telefonicamente per tutta l’operazione, convincendola a non parlarne con nessuno una volta recatosi in banca proprio per non svelare le indagini che erano in corso. Purtroppo, la donna ha eseguito le loro indicazioni e ha spostato il denaro sul conto indicato dai malviventi.

Dopo esser tornata a casa si è resa conto di esser stata vittima di una truffa e ha allertato la banca e la polizia. Sono così state avviate le indagini per risalire ai malviventi responsabili dell’accaduto.

