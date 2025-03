Genova – Un incidente si è verificato nel corso della mattinata di oggi, sabato 1 marzo, in corso Martinetti nel quartiere genovese di Sampierdarena. Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto, ma a rimanere coinvolta nel sinistro stradale sarebbe stata una donna che si trovava alla guida del mezzo a due ruote e che sarebbe caduta a terra. Da chiarire l’eventuale presenza di un altro veicolo coinvolto.

Nell’impatto la scooterista ha riportate diverse ferite e contusioni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei confronti della donna ferita e hanno valutato le sue condizioni, fortunatamente apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto.

In ogni caso, la persona ferita è stata trasportata in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale Evangelico di Voltri.

Sul posto, inoltre, sono giunti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica di quanto successo.

