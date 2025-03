Genova – Quella appena trascorsa è stata sicuramente una notte molto movimentata per quanto riguarda l’abuso di alcol. Da ponente a levante, sono addirittura diciotto le persone che a Genova sono state soccorse dai sanitari del 118 dopo aver assunto un’eccessiva quantità di bevande alcoliche.

Il primo intervento ha riguardato un uomo di 45 anni soccorso nel quartiere genovese di Pra’, quando l’orologio non segnava ancora le ore 20. È stato solo il primo di una lunga serie, che è proseguita a Bolzaneto e a Nervi, a Quarto e nel centro storico, oltre che in diverse altre parti della città. Il più giovane è un ragazzo minorenne di appena 16 anni, soccorso presso i Giardini Luzzati.

Di queste diciotto persone, quindici sono state trasportate agli ospedali della città: fortunatamente, nessuna di loro è in gravi condizioni e sono state tutte soccorse in codice giallo, di media gravità, o verde, di bassa gravità.

