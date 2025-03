La Spezia – Auto ribaltata all’incrocio tra viale Italia e via Piave nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 2 marzo. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate ed in seguito all’impatto uno dei veicoli si è ribaltato su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 ma gli occupanti del veicolo ribaltato sono riusciti ad uscire autonomamente dall’abitacolo e non hanno riportato gravi ferite. Medicati dal personale del 118 sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti e visite di rito.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione le cause dell’incidente e stabilire le responsabilità.