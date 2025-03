Genova – Grave incidente stradale questa sera, all’incrocio tra via Casaregis e via Barabino nel quartiere della Foce.

Intorno alle 18,30 uno scooter ed un’auto si sono scontrati in circostanze ancora da chiarire.

Ad avere la peggio la donna alla guida del mezzo a due ruote che è stata sbalzata dal sellino cadendo rovinosamente a terra.

Un medico di passaggio ha prestato i primi soccorsi mentre sul posto interveniva l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Verde Genovese.

La conducente dello scooter, una donna di 54 anni, è in corso di valutazione medica. Risulta vigile e cosciente.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0