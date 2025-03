Il rinforzo anticiclonico, sul comparto Euro-Mediterraneo centro-occidentale, favorisce un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche sulla Liguria nella giornata di oggi, domenica 2 marzo 2025 ma proseguirà anche ad inizio settimana con tempo più stabile e tendenzialmente bello.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 2 Marzo 2025

Fino al mattino, nuvolosità diffusa sui versanti padani, specie quelli centro-occidentali, non si esclude anche qualche precipitazione sulle Alpi Liguri prima dell’alba.

Altrove tempo asciutto con il passaggio di sottili velature in un contesto prevalentemente sereno.

Dalle ore centrali della giornata, tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque, si assisterà solamente al transito di velature, specie a ponente.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Attesi rinforzi fino a burrasca, 70-80 km/h, specie sul settore centro-occidentale.

Mare stirato o mosso sotto costa sul settore centro-occidentale, stirato o poco mosso a levate. Molto mosso al largo.

Temperature minime in lieve aumento nelle aree soggette a compressione, stazionarie o in lieve calo altrove. Massime in generale aumento.

Sulla costa temperature minime tra +6°C/+12°C e massime tra +13°C/+18°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+5°C e massime tra +8°C/+12°C