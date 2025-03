Tovo San Giacomo (Savona) – Hanno notato uno strano oggetto metallico nel greto del torrente Maremola e pensando di aver trovato un ordigno della Seconda Gurra Mondiale hanno subito allertato il numero unico di emergenza che ha inviato vigili del fuoco e carabinieri. Momenti di tensione, ieri pomeriggio, nella località dell’entroterra savonese per un allarme bomba. L’arrivo dei vigili del fuoco ha però tranquillizzato tutti perché in breve si è scoperto che, in realtà, si trattava di una vecchia bombola del gas che emergeva tra le rocce.

L’oggetto è stato esaminato e quando i pompieri sono stati certi dell’identificazione l’hanno estratta dal terreno per portarla via come “rifiuto” e non come ordigno pericoloso.

Per ulteriore certezza le foto del presunto ordigno sono state inviate anche al nucleo artificieri dell’esercito che ha ben presto risposto che non si trattava di nulla di simile a ordigni o bombe.

——————————————————————————————————

