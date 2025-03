Il mondo dello spettacolo dice addio a Eleonora Giorgi. L’attrice è morta oggi, a 71 anni, al termine di una lunga malattia che non le ha mai spento il sorriso che l’ha caratterizzata da sempre.

Eleonora Giorgi non ha mai nascosto quel tumore al pancreas che aveva scoperto nell’autunno 2023 e che ha sempre raccontato nei dettagli anche più crudi, sia per esorcizzarne l’avanzata micidiale e sia per continuare a vivere nonostante una malattia che lascia davvero poche chance.

A comunicare il decesso la famiglia che si era stretta attorno a lei nelle ore più difficili che l’hanno portata alla terapia del dolore quando ogni altra cura era ormai inutile.

Eleonora Giorgi era nata a Roma il 21 ottobre 1953 ed ha partecipato a decine di film con attori e registi che hanno segnato un’epoca del cinema italiano, forse più leggero ma certamente di successo

