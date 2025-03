Urbe (Savona) – Tragico finale per l’allarme scattato ieri pomeriggio al Passo del Faiallo dove un automobilista aveva segnalato un’auto scivolata in un dirupo.

Per ore i vigili del fuoco, le squadre della protezione civile e i volontari hanno perlustrato la zona cercando di individuare l’auto che è stata raggiunta solo questa notte con il ritrovamento di una persona, sembra un giovane, all’interno, purtroppo ormai deceduto.

L’allarme è scattato intorno alle 15,30 di ieri, domenica 2 marzo 2025 con la chiamata concitata di un passante che ha visto la vettura uscire di strada e precipitare nel dirupo.

Subito sono scattati i soccorsi con l’invio di vigili del fuoco, forze dell’ordine e ambulanza.

La vettura, però, non si trovava per la zona particolarmente impervia.

Intorno alle 20,30 la vettura segnalata non era ancora stata trovata ma la segnalazione sembrava attendibile e sul posto sono intervenute squadre di ricerca aggiuntive ma anche droni e l’elicottero che ha fatto diversi passaggi.

Nella notte la tragica scoperta con l’auto individuata e la presenza all’interno di una persona ormai deceduta.

In corso le operazioni di recupero e le indagini per capire come sia caduta la vettura nel dirupo.

Ad effettuare il ritrovamento il personale del SAPR, Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto, comunemente chiamati droni che ha individuato prima la vettura e poi confermato la presenza, all’interno dell’abitacolo, di una persona.

Più volte gli uomini del nucleo speleo – alpino – fluviale si sono calati nel dirupo cercando tracce della vettura e del suo occupante ma la zona ampia, verticale e impervia e il buio, non ha reso facile il ritrovamento a vista della vettura e del giovane.

I SAF hanno individuato il mezzo, mentre è stato il drone dei SAPR, grazie all’utilizzo delle attrezzature di rilevamento termico e individuazione del segnale del cellulare, ad individuare il luogo e permettere ai Vigili del Fuoco di raggiungere il corpo.

In giornata si provvederà al recupero del cadavere.

