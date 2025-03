Genova – Tramite un comunicato, la LNDC Animal Protection ha condannato duramente quanto accaduto nel quartiere genovese di Begato, dove un gatto è stato ritrovato ustionato e in gravi condizioni. Inoltre, invita anche i cittadini che sono a conoscenza di informazioni potenzialmente utili a rivolgersi alle autorità competenti:

“A Begato, quartiere di Genova, un povero gatto è stato preso di mira da un sadico torturatore che gli ha dato fuoco. Il felino è stato trovato gravemente ustionato ma fortunatamente è stato salvato. LNDC Animal Protection sporge denuncia e chiede la collaborazione di tutti per risalire all’identità del responsabile di questa ennesima crudeltà.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il gatto è stato rinvenuto con ustioni significative, segno evidente di un atto intenzionale di violenza. A seguito di questo drammatico ritrovamento, le autorità competenti hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili di questo gesto crudele.

LNDC Animal Protection, come in tutti gli altri casi di maltrattamento e violenza sugli animali in cui si è imbattuta, sporge denuncia e sottolinea l’importanza di una risposta rapida e decisa da parte delle autorità. Atti come questo non solo causano sofferenza agli animali, ma sono anche indicatori di comportamenti antisociali che possono evolvere in ulteriori forme di violenza.

L’associazione si appella a tutti i cittadini affinché collaborino attivamente per fornire qualsiasi informazione utile all’individuazione dei responsabili. Anche il più piccolo dettaglio può rivelarsi fondamentale per le indagini. LNDC Animal Protection invita chiunque abbia notato comportamenti sospetti o sia a conoscenza di elementi rilevanti a contattare immediatamente le autorità competenti o a scrivere ad avvocato@lndcanimalprotection.org.

“Non posso immaginare il dolore e il terrore che ha dovuto sopportare questo povero gatto di Genova, colpevole soltanto di trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato. Spero davvero che qualcuno dimostri senso di responsabilità e di civiltà e si faccia avanti con informazioni utili a identificare il mostro che è stato capace di fare una cosa di questa ferocia. Denunciare questi atti di crudeltà verso gli animali è un dovere civico e la collaborazione della comunità è essenziale per garantire che tali crimini non restino impuniti”, afferma Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.

LNDC Animal Protection è da sempre in prima linea nella tutela degli animali, offrendo supporto alle vittime di maltrattamenti e promuovendo campagne di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto verso tutte le creature viventi. Anche in questo caso, l’associazione seguirà da vicino l’evolversi della situazione nella speranza di assicurare il colpevole alla giustizia”.

