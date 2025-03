La Spezia – Un giovane di 20 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine per aver insultato e minacciato degli agenti della polizia locale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe iniziato ad aggredire verbalmente gli agenti che si trovavano su una pattuglia perché, a detta sua, avrebbero indugiato troppo con lo sguardo nei suoi confronti.

A quel punto gli agenti sono scesi per procedere con il controllo di polizia, ma il 20enne ha richiamato a raccolta alcuni conoscenti che si trovavano nei paraggi e ha preso in mano una bottiglia di vetro iniziando a minacciare le forze dell’ordine.

Solo l’immediato intervento dei rinforzi ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Dai controlli, è emerso come il 20enne risulti essere pluripregiudicato per gravi reati, tra cui violenza sessuale, e già più volte arrestato in passato. Nei suoi confronti è scattata la denuncia.

