La Spezia – Proseguono le indagini da parte dei carabinieri che stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto nel corso della notte tra sabato e domenica in via Aurelia, in prossimità di un locale.

Qui un 30enne è stato soccorso dai sanitari del 118 con diverse ferite e traumi e trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale Sant’Andrea, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo sia rimasto coinvolto in un acceso diverbio all’interno del locale nel quale stava trascorrendo la serata e che sia stato raggiunto da alcune persone fuori dove sarebbe iniziata la violenza.

I militari hanno dato il via alle indagini per ricostruire quanto successo e per individuare i responsabili: in tal senso, oltre ad ascoltare le testimonianze dei presenti, dovrebbero essere visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto.

