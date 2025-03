Il campo di alta pressione presente a Nord delle Alpi garantisce tempo stabile e asciutto sulla nostra regione. A partire da oggi, lunedì 3 marzo 2025 giornate caratterizzate da una ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali e temperature in generale aumento con locali inversioni mattutine limitate al profondo entroterra.

Queste, nel dettaglio, previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 3 Marzo 2025

Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione in mattinata, sia sui versanti marittimi che in quelli padani.

Passaggio di velature/nuvolosità alta stratificata in serata tra Imperiese e Savonese.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali in mattinata e a partire dalla serata su tutti i settori, con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Savonese e sui versanti esposti del Medio-Levante.

Mare stirato sotto costa a ponente. poco mosso o localmente mosso al largo e sulle coste del Centro-Levante

Temperature minime in lieve aumento nelle aree soggette a compressione, stazionarie altrove. Massime in generale aumento con picchi localmente di +18/+20 C sulla Riviera di Ponente

Sulla costa temperature minime tra +6°C/+12°C e massime tra +13°C/+19°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+5°C e massime tra +8°C/+15°C