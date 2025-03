Genova – Ha raggiunto il parco del Peralto, sulle alture di Castelletto in macchina e si tagliato con una lama affilata nel tentativo di togliersi la vita ma è stato salvato dagli agenti di polizia allertati dal nipote preoccupato.

Un vero e proprio salvataggio in extremis quello portato a termine dagli agenti della polizia che hanno rapidamente rintracciato un anziano 72enne anche se questi aveva lasciato il cellulare a casa per non farsi individuare.

L’anziano, che attraversa un periodo delicato della sua vita, aveva deciso di farla finita e dopo aver tentato di uccidersi in casa, ha deciso di arrivare sino al Righi, nel parco del Peralto, per riprovare con più decisione ma, soprattutto, lontano da occhi indiscreti ce avrebbero potuto salvargli la vita.

L’uomo ieri sera è così salito in auto e si è diretto sulle alture, ha parcheggiato l’auto in modo da non essere visibile e si è tagliato i polsi.

Fortunatamente il nipote, non riuscendo a mettersi in contatto, ha dato l’allarme e le forze dell’ordine hanno iniziato una ricerca drammatica durata un paio di ore.

L’anziano, infatti, proprio per non farsi individuare, aveva lasciato il cellulare a casa.

Gli agenti hanno perlustrato la zona del Righi individuando la vettura e trovando l’uomo, ormai svenuto, in un lago di sangue.

Senza perdere un attimo gli agenti hanno rotto il finestrino ed aperto la porta dell’auto e poi hanno bloccato l’emorragia chiamando nel contempo il 118 per far arrivare al più presto una ambulanza.

Una rapidità di intervento che ha letteralmente strappato l’anziano alla morte.

L’uomo è stato stabilizzato e trasferito all’ospedale Galliera dove i medici hanno bloccato le emorragie e hanno sedato l’anziano per evitare che cercasse ancora di farsi del male.

Ora sarà necessaria tanta pazienza e l’aiuto dei parenti e di uno specialista per superare la crisi e tornare a casa.

