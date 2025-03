Genova – Un incidente si è verificato lungo l’Autostrada A12 nel tratto compreso tra Genova Nervi e Genova Est, nella carreggiata che viaggia in direzione ponente. É accaduto nel primo pomeriggio di oggi.

Lo scontro avrebbe coinvolto un camion e un furgone, che sono venuti a contatto per cause ancora da verificare. Ad avere la peggio è stato un uomo, rimasto ferito nell’impatto e soccorso dai sanitari del 118 che, dopo avergli prestato le prime cure, hanno organizzato il trasporto all’ospedale San Martino di Genova in codice giallo, quello di media gravità. La persona alla guida del mezzo pesante, invece, non avrebbe riportato ferite. Sul posto, inoltre, sono giunti anche gli agenti della polizia stradale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico con decine di auto e mezzi pesanti che sono rimasti bloccati in attesa dei soccorsi: al momento, si registrano anche 3km di coda in direzione del casello autostradale di Genova Est.

