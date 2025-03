Rapallo (Genova) – Un altro incidente, il secondo nel giro di poche ore, si è verificato lungo l’Autostrada A12. Dopo quello che si è fatto registrare nel tratto compreso tra Genova Nervi e Genova Est e che ancora adesso fa segnalare circa 4 km di coda in direzione ponente, intorno alle ore 16 un sinistro stradale si è verificato anche nel tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, questa volta verso levante. Fortunatamente, in questo caso nessuna persona è rimasta ferita. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che una vettura sia andata a sbattere contro un furgoncino degli operai impegnati in un cantiere.

Anche in questo caso, sono pesanti le ripercussioni al traffico: nel tratto compreso tra i due caselli si registra una coda di circa 4 km, con decine di auto e mezzi pesanti rimasti bloccati in attesa dei soccorsi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0