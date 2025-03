La candidata del centro sinistra alle elezioni per il nuovo sindaco di Genova sbarca sui social con una pagina che porta il nome della sua lista: Silvia Salis Sindaca.

La pagina ha una foto profilo e una copertina con un panorama della città e un solo post pubblicato questa mattina di martedì 4 marzo 2025.

“Il domani non è un’idea lontana – scrive Salis – È quello per cui stiamo lavorando già da oggi, perché Genova ha bisogno di correre per recuperare lo svantaggio in un mondo che cambia sempre più in fretta.

Il futuro è già qui, perché il passato non ha fatto abbastanza. Ora è il momento di andare oltre, di costruire per la nostra città un domani all’altezza della sua storia, di rilanciare le potenzialità di un territorio affascinante ma complesso e vincere le sfide che ci aspettano.

Lo facciamo con una squadra unita, forte e ampia, che tiene conto di tutte le diverse anime di Genova. E lo facciamo adesso, perché non è più il momento di parlare soltanto del futuro.

Stiamo lavorando per un rilancio a tutti i livelli, dalla salute pubblica ai trasporti, fino alla dignità di un lavoro per chi è in difficoltà.

Metteremo in campo decisioni coraggiose, affinché i giovani genovesi possano non sentirsi più costretti a scappare per costruirsi un futuro. E lo vogliamo fare insieme a voi, ascoltando con cura le necessità di tutti i municipi della nostra città.

È già domani. Ed è solo l’inizio”.



