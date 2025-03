Genova – Ben sedici patenti ritirate, 8 negozi multati per non aver rispettato le nuove norme anti alcol e 5 persone multate per aver bevuto alcolici per strada. E’ il bilancio dei controlli anti alcol dello scorso fine settimana effettuati dalla polizia locale per contrastare l’abuso di alcol che ha visto ricoverate decine di persone proprio per aver bevuto troppo.

Nei giorni di venerdì e sabato gli agenti del reparto sicurezza stradale – nucleo sicurezza stradale, hanno sottoposto a controllo pretest alcol 504 conducenti. Di questi, 16 sono risultati positivi al successivo controllo con etilometro e sono stati sanzionati per guida in stato di ebrezza con contestuale ritiro della patente per successiva sospensione.

Controlli anche nei locali che dovevano rispettare la chiusura dopo le 21 proprio per i divieti anti alcol. A seguito dei controlli eseguiti dagli agenti del nucleo commercio hanno sanzionato 8 esercizi di vicinato perché, nonostante vendessero alcolici, avevano tenuto il locale aperto violando la recente ordinanza n.38 del 21/02/2025.

L’ordinanza, che adotta “nuove misure per la tutela della salute pubblica, del decoro urbano e dell’ordinato svolgimento delle attività di svago nelle zone di Bolzaneto, Cornigliano, Rivarolo, Giardini di Quinto, Sestri Ponente, Canevari e Vernazzola prevede infatti che “tutti gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita) devono chiudere l’attività entro le ore 21:00 di ogni giorno con divieto di apertura prima delle ore 6:00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione”. Le strutture con superficie di vendita superiore a 250 mq che protraggono l’attività dopo le ore 21:00, invece, “a partire da quell’ora devono cessare la vendita di alcolici e sono tenute a garantire l’impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici; la vendita di alcolici può riprendere a partire dalle 6:00 del giorno successivo”. L’inosservanza dell’ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di 200 euro per il pagamento in misura ridotta. In caso di ripetizione di violazioni scatta la sanzione accessoria della sospensione del titolo che abilita all’esercizio dell’attività fino a tre mesi.

Infine 5 persone sono state sanzionate per aver violato il divieto di detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto di bevande alcoliche.

I dati emersi dai controlli su strada evidenziano ancora una volta quanto sia fondamentale la prevenzione e il contrasto alla guida in stato di ebbrezza. Il fatto che 16 conducenti siano stati trovati positivi all’alcoltest a fronte di 504 controlli pretest rappresenta un dato in netta diminuzione

L’ordinanza n.38 del 21/02/2025, ricordo che è stata introdotta con l’obiettivo di garantire un migliore equilibrio tra le esigenze commerciali e il rispetto della quiete e della sicurezza cittadina. Le sanzioni elevate nei confronti degli esercizi di vicinato che non hanno rispettato le disposizioni confermano l’importanza di un monitoraggio costante e della collaborazione tra istituzioni e attività economiche. È essenziale che tutti gli esercenti rispettino le regole per evitare provvedimenti più severi.

