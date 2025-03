Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della serata di ieri, lunedì 3 marzo, all’interno del carcere genovese di Marassi dove un detenuto ha tentato di dar fuoco alla propria cella e ha aggredito gli agenti con una lametta.

L’uomo, che deve scontare una pena fino al 2029 per reati di furto, resistenza, evasione, produzione e traffico di sostanze, avrebbe tentato di dar fuoco alla cella facendo esplodere una bomboletta di gas, distruggendone poi mattonelle e tubi e allagando l’intero reparto. Non contento, avrebbe cercato di aggredire con una lametta gli agenti intervenuti in assetto antisommossa. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e il poliziotti sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo. L’intero intervento è durato circa quattro ore.

