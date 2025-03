Genova – Proteste e segnalazioni si sono registrate negli scorsi giorni a seguito della chiusura delle scale mobili della fermata della metropolitana di De Ferrari. Queste risultano essere ferme dalle giornata di sabato, con molti utenti che si sono lamentati per il disservizio e, soprattutto, per la mancata presenza di cartelli o indicazioni che segnalassero la chiusura. Rimane attivo l’ascensore sia in salita che in discesa, ma considerate le sue dimensioni limitate non può certo trasportare tutti i passeggeri.

La chiusura si sarebbe resa necessaria per lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione sull’impianto: per questo motivo, le scale dovrebbero rimanere ferme per alcune settimane.

Infine, si ricorda che questa settimana la metropolitana sospenderà con anticipo il proprio servizio ancora per le serate di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 marzo: le ultime corse sono previste in partenza alle 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole.

