Genova – Sarebbero dovuti partire “al massimo entro febbraio” i lavori per riaprire via Stefano Castagnola, nel quartiere di Sturla, la strada bloccata dal luglio scorso e ancora in attesa di risposte dal Comune di Genova.

I residenti hanno atteso con speranza che la promessa fatta pubblicamente, con tanto di documento del Comune, di lavori in partenza entro gennaio “massimo entro fine febbraio” ma, oggi 4 marzo 2025, in via Castagnola non si è presentato nessuno e il “cantiere” è fermo esattamente come lo scorso mese di luglio.

La strada è letteralmente divisa in due da mesi, con un maxi cantiere stradale realizzato con pesanti, costosi e ingombranti new jersey che impedisce la comunicazione tra i due pezzi di strada, con comprensibili problemi e disagi per i residenti.

Lo scorso 9 gennaio era arrivata la risposta del Comune alla interrogazione presentata dalla consigliera municipale Serena Finocchio e poi “inoltrata” su richiesta di tutto il consiglio municipale, all’assessorato competente.

Non è ancora chiaro il tipo di intervento previsto ma sono stati stanziati 120mila euro per l’intervento complessivo che verrà realizzato nell’ambito dell’accordo quadro sulle tombinature.

Il Comune fa sapere che è stato sviluppato il progetto esecutivo dell’ingegnere incaricato e che sono in corso le operazioni di verifica del progetto e il progetto del cemento armato verrà depositato in Città Metropolitana e trattandosi di un “rio significativo” la Regione Liguria ha recentemente autorizzato l’intervento.

“Siamo al 4 marzo e, nonostante gli annunci e le promesse fatte nei mesi scorsi, la voragine in via Castagnola è ancora lì – protesta Serena Finocchio, consigliera municipale del Partito Democratico – Un problema serio, che continua a creare disagi ai cittadini, ma che sembra non essere tra le priorità di questa amministrazione. Mentre in campagna elettorale si moltiplicano interventi spot, come l’installazione di attraversamenti pedonali qua e là, il vero nodo delle infrastrutture e della sicurezza urbana viene lasciato in sospeso. Non bastano interventi di facciata, servono risposte concrete e immediate.

Da tempo seguo questa vicenda e continuerò a farlo, perché un’amministrazione seria mantiene gli impegni presi e si occupa della città con programmazione e responsabilità, non con operazioni dettate dall’agenda elettorale. Genova merita di più”.

