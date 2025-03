Genova – “Sarà attivo dal 28 maggio al 14 giugno il nuovo bando regionale da 4 milioni di euro dedicato alle imprese e alle cooperative sociali”. Ad annunciarlo è il consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Programmazione Fesr Alessio Piana, a seguito dell’approvazione tramite decreto dirigenziale della misura a valere sull’azione 1.3.2 del PR FESR 2021-2027.

“La cooperazione e le imprese sociali hanno un ruolo indispensabile per la comunità ligure. Non soltanto per essere modello di sviluppo e di attenzione alle persone, ma anche quale motore economico, produttivo e occupazionale – aggiunge il consigliere Piana – L’impegno di Regione Liguria, come conferma questa nuova misura, è quello di continuare a sostenere il settore, grazie anche al dialogo proficuo con il sistema camerale e con le associazioni di categoria”.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto al 50%, per investimenti non inferiori ai 30 mila euro (massimo contributo concedibile: 100 mila euro). Possono farne richiesta le imprese sociali iscritte nella sezione dedicata del registro delle imprese di Camera di Commercio, le cooperative sociali e i loro consorzi. I programmi d’investimento, per essere ritenuti ammissibili, possono riguardare l’acquisto di: fabbricati già costruiti, suolo aziendale (limite del 10% del totale), macchinari, attrezzature, arredi, programmi informatici, brevetti, licenze know-how, mezzi mobili (solo se a servizio esclusivo della struttura produttiva, nel limite massimo del 30% della spesa ammissibile) e prestazioni consulenziali (limite del 10% del totale). Consentite anche spese avviate a partire dal 1º giugno 2024.

Le domande devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi On Line” di Filse, dal 28 maggio al 14 giugno (procedura offline dal 2 aprile).