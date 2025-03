Portovenere (La Spezia) – E’ stato ritrovato sano e salvo, un pò infreddolito ma in buone condizioni di salute, il giovane disperso da ieri sui sentieri del Muzzerone, nel comune di Portovenere.

Nella notte è scattata la chiamata di emergenza ai Vigili del Fuoco, chiamati in supporto ai carabinieri per la ricerca di un giovane, proveniente da una cittadina dell’Emilia-Romagna tramite mezzi pubblici e che risultava disperso dal tardo pomeriggio quando aveva comunicato ad un amico di essere nella nostra Provincia.

Essendo una zona impervia e nelle ore notturne la squadra è intervenuta con assetto SAF (Speleo Alpino Fluviale) per poter affrontare eventuali difficoltà date dal territorio e dal buio.

Fortunatamente il giovane è stato ritrovato senza aver riportato lesioni.

Sul posto è intervenuto anche il CNSAS con un’unità e una Autoambulanza allertata per verificare con cura lo stato di salute del ragazzo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0