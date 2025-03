Ancora condizioni di tempo stabile e asciutto in Liguria, oggi, martedì 4 marzo 2025, con forti escursioni termiche nell’entroterra e temperature ben al di sopra della media del periodo in costa, specialmente nei valori massimi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 4 Marzo 2025

Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione in mattinata, sia sui versanti marittimi che in quelli padani.

Velature e nuvolosità alta stratificata andranno ad interessare da Ponente la nostra regione a partire dalla mattinata, per poi estendersi al Centro-Levante nel corso del pomeriggio.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali su tutti i settori . Possibili locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovesato Occidentale in serata.

Mare stirato sotto costa a ponente. Poco mosso o localmente mosso al largo e sulle coste Imperiesi in mattinata.

Temperature minime in lieve aumento nelle aree soggette a compressione, stazionarie o in lieve diminuzione sui versanti padani. Massime in generale aumento con picchi localmente di +18/+20 C sulla Riviera di Ponente

Sulla costa temperature minime tra +6°C/+13°C e massime tra +14°C/+20°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+5°C e massime tra +8°C/+16°C