Spotorno (Savona) – Tanta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza a seguito di quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 5 marzo, lungo l’Autostrada A10 nel tratto compreso tra Spotorno e Feglino, a poche centinaia di metri dall’uscita del casello autostradale.

Qui un’auto, per cause ancora da chiarire, ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme e la nube nera erano visibili da una lunga distanza. Fortunatamente, la persona alla guida del mezzo è riuscita ad abbandonare la vettura in maniera autonoma e non è rimasta né ferita né intossicata.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale, che hanno gestito il traffico che si è creato, e i vigili del fuoco, i quali hanno dato il via alle operazioni che hanno permesso lo spegnimento dell’incendio. La situazione è rientrata sotto controllo nel giro di poco tempo.

