Camporosso (Imperia) – Sono più di dieci le persone che nella giornata di lunedì 3 marzo hanno allertato i sanitari del 118 o si sono recate all’ospedale di Bordighera a causa di un’intossicazione alimentare, lamentando sintomi come nausea, vomito, dissenteria o dolori addominali. Secondo quanto ricostruito, tutte loro nella giornata di domenica avrebbero pranzato o cenato presso un ristorante orientale situato a Camporosso consumando pietanze anche diverse tra loro.

Fortunatamente, nessuno dei clienti si sarebbe presentato al pronto soccorso in gravi condizioni, anche se alcuni di loro sarebbero giunti con la febbre alta.

Di quanto accaduto è stata informata la Asl1 che ha dato il via alle verifiche necessarie per fare chiarezza su eventuali correlazioni tra il ristorante e i problemi lamentati dai clienti. In passato il ristorante in questione non avrebbe mai fatto registrare problematiche di questo genere.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0