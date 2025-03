Genova – Si terrà domani mattina, giovedì 6 marzo 2025, il prossimo appuntamento con i Quartieri in Giunta organizzato a Sestri Ponente, con la presenza del sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi nella doppia veste di candidato alle elezioni amministrative per il nuovo sindaco.

Quella organizzata alla ex Manifattura Tabacchi, in via Bottino, è l’11esima tappa del tour organizzato dal Comune per “uscire” da Palazzo Tursi ed incontrare i genovesi nei quartieri.

Conclusa la seduta di giunta dedicata all’illustrazione e alla votazione dei provvedimenti, oltre che alla discussione dei diversi punti all’ordine del giorno, alla presenza del presidente di Municipio e degli assessori municipali, la giunta comunale incontrerà i rappresentanti di enti e associazioni del territorio, individuati dal Municipio.

A seguire il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi e gli assessori effettueranno alcuni sopralluoghi nel quartiere tra cui a Villa Rossi, ai lavori PNRR in piazza Aprosio, via Giotto e IISS Bergese.

Un evento che suscita però le critiche dell’opposizione e degli altri candidati sindaco che accusano Piciocchi, nella duplice veste, di “campagna elettorale” mascherata da incontro istituzioale.

Secondo l’opposizione gli eventi dovrebbero essere cancellati sino ad avvenute elezioni.

