Genova – Un altro incidente sul lavoro si è verificato nel corso della tarda mattinata di oggi in porto a Genova, dopo la caduta che ha visto come protagonista un uomo di 45 anni che è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Martino in gravi condizioni.

Questa volta è accaduto a Pra’, dove un lavoratore di circa 50 anni sarebbe stato investito da un mezzo pesante. Al momento non è chiara la dinamica di quanto successo.

L’uomo ha riportato una ferita al torace ed è stato trasportato anche lui all’ospedale San Martino dai sanitari del 118 giunti sul posto. Inoltre, sono state attivate anche le verifiche necessarie da parte delle autorità competenti che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di ciò che è accaduto.

