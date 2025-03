Genova – Ancora un incidente sul lavoro nella zona dei cantieri navali, nell’area del Porto. Questa volta è un operaio di 45 anni lo sfortunato protagonista dell’incidente. L’uomo stava lavorando su una impalcatura quando è improvvisamente precipitato per diversi metri cadendo rovinosamente a terra.

L’operaio è stato soccorso prima dai colleghi e poi dal personale medico e sanitario inviato dal 118 con l’automedica e l’ambulanza che lo ha poi trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino.

L’incidente sarebbe avvenuto in via nuova banchina industriale e sono scattate le verifiche delle forze dell’ordine e degli ispettori del Lavoro che accerteranno se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza che avrebbero dovuto evitare l’incidente.

Le condizioni dell’operaio sarebbero gravi.

I sindacati hanno indetto una nuova protesta con astensione dal lavoro.

