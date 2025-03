Genova – Giravano per il Nord Italia, passando di città in città, mettendo a segno colpi a raffica nei negozi. La polizia locale ha individuato e bloccato una banda di ladri professionisti composta da 3 cittadini di nazionalità georgiana – una donna e due uomini di età compresa tra 40 e 50 anni – accusati di tentato furto aggravato presso un noto esercizio nel centro commerciale della Fiumara. Il valore della merce è pari a mille euro.

Considerata la costanza con la quale i tre risulterebbero aver messo a segno diversi colpi nell’ultimo anno, è stata eseguita la perquisizione del veicolo col quale i tre ed è stata rinvenuta ulteriore merce di valore risultata, da ulteriori accertamenti, provento di furto e per la quale si procederà separatamente per il reato di ricettazione.

Il pubblico ministero di turno ha disposto di trattenere gli arrestati presso le camere di sicurezza della questura in attesa della direttissima dell’indomani, in esito alla quale su richiesta del pm il giudice ha convalidato tutti e tre gli arresti, decidendo successivamente di disporre per due di loro la misura cautelare dell’obbligo di firma presso i Carabinieri di Firenze, due volte al giorno.

