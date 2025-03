Genova – Era stata segnalata al Comune e al Municipio con una email la situazione di pericolo per la palma crollata ieri pomeriggio su una panchina di Sestri Ponente.

A denunciarlo il consigliere del gruppo Misto del Municipio Medio Ponente Eugenio Muratore con un post sulla pagina social del quartiere.

Quando la notizia del crollo della palma, che ha colpito e ferito un pensionato seduto sulla panchina, è apparsa sui social il consigliere municipale ha ricordato di aver inviato una mail di segnalazione delle condizioni della pianta – che sarebbe stata malata già da un pò.

“Segnalata con mail in data 14 aprile 2024 – scrive Muratore – e non dico altro”.

Migliorano intanto le condizioni del pensionato di 70 anni travolto dal cedimento delle foglie spinose della palma mentre si trovava seduto su una panchina in piazza Ranco.

Per l’uomo, fortunatamente, solo lievi ferite ed un brutto spavento.

Il caso sta suscitando forti polemiche sulla gestione del verde pubblico con blitz di abbattimenti “dalla sera alla mattina” per alberi che apparentemente sembrano sani e che comunque vengono abbattuti senza alcun preavviso proprio con con la “scusa” della pericolosità e interventi richiesti per rischi temuti che invece restano apparentemente inascoltati per mesi e mesi.

