Genova – Una mattinata difficile in porto a Genova, dove si sono segnalati due distinti infortuni sul lavoro che hanno coinvolto due uomini di 51 anni.

Il primo episodio è accaduto poco dopo le ore 10, quando un dipendente di una ditta esterna impegnata nel montaggio di alcuni ponteggi avrebbe perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra e rimanendo ferito. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale San Martino. “In merito alle condizioni di salute – si legge nella nota diffusa dall’ospedale – dell’operaio di 51 anni rimasto vittima questa mattina di incidente sul lavoro nel porto di Genova, vi segnaliamo che il paziente verrà trasferito in sala operatoria, per essere sottoposto ad intervento chirurgico alla gamba. Dai primi accertamenti risulta che l’uomo sia caduto da un’altezza di circa 4 metri, riportando un trauma cranico e uno al femore. Attualmente si trova in gestione presso il Punto di Rianimo del Pronto Soccorso. La prognosi è riservata“.

Il secondo episodio, invece, è accaduto a Pra’ dove un uomo è rimasto ferito dopo esser stato investito da un mezzo pesante. Anche per lui, si è reso necessario il trasporto all’ospedale genovese. “Si trova attualmente in gestione – rende noto l’ospedale San Martino – presso il Pronto Soccorso l’uomo di 51 anni rimasto vittima, nel primo pomeriggio di oggi, di investimento da parte di un mezzo pesante sul posto di lavoro presso il porto di Prà. Cosciente, l’uomo ha riportato un trauma toracico e cranico. Gli è stato inizialmente assegnato il codice rosso, poi evoluto in giallo a seguito di stabilizzazione presso il Pronto Soccorso“.

