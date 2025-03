Genova – Grave incidente in via Rosselli, nel quartiere di Albaro dove un’auto ed una moto si sono scontrate per cause ancora da accertare

L’incidente è avvenuto intorno alle 19.15 e sul posto sono accorsi i mezzi del soccorso con automedica Golf 3 e ambulanza del 118 della Croce Bianca Genovese.

Lo scontro è avvenuto poco prima del incrocio con via Zara e ad avere la peggio è stato il motociclista che è caduto rovinosamente a terra insieme al figlio di appena 7 anni, insieme sono stati sbalzati dalla sella.

L’uomo, circa 40 anni è stato soccorso dai passanti e poi dal personale medico e sanitario del 118.

Dopo essere stato stabilizzato l’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale dove è stato attribuito il codice rosso, il più grave.

Il bambino, appena 7 anni, è stato invece trasferito all’ospedale Gaslini dove è stato ricoverato in codice giallo.

Inviata anche una seconda ambulanza. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

notizia in aggiornamento