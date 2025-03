Genova – Un’auto che scontra uno scooter facendo cadere a terra i conducente e poi fugge. E’ successo intorno alle 20 in corso Gastaldi, all’incrocio con via Montevideo dove lo scooter condotto da una ragazza di 28 anni è stato urtato da una vettura che poi si è allontanata senza prestare soccorso.

La giovane è caduta a terra riportando diverse ferite fortunatamente non gravi. Soccorsa dai passanti prima e dell’ambulanza del 118 poi, la ragazza è stata trasferita in codice giallo, di media gravità, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Ad intervenire l’ambulanza della Croce Bianca Genovese che ha medicato la ragazza ferita per un trauma facciale.

Un automobilista che ha assistito all’incidente ha provato ad inseguire l’auto pirata ma è riuscito solo ad annotare targa e modello e sarà quindi la polizia locale a identificare il proprietario e a risalire al conducente che verrà denunciato per omissione di soccorso.

La polizia locale sta anche raccogliendo gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0