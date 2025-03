Genova – Un altro grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in porto a Genova, dove un uomo di circa 45 anni sarebbe caduto da un’altezza di diversi metri e avrebbe battuto violentemente la testa a terra. Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo, ma le sue condizioni sarebbero serie: inizialmente curato sul posto dai sanitari del 118 giunti sul luogo dell’accaduto, è stato poi trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo sia un dipendente di una ditta esterna che si stava occupando del montaggio di alcuni ponteggi.

Sul posto anche le forze dell’ordine che si sono messe al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

——————————————————————————————————

