Genova – Il nuovo tratto di cantiere verso via Barchetta allestito in modo tale da minimizzare l’impatto sul traffico: la nuova pista ciclo-pedonale come opportunità di rigenerazione urbana e miglioramento della qualità dello spazio pubblico

Genova, 5 mar. – Continuano i lavori per la realizzazione di SuperLaValle, la nuova pista ciclo-pedonale della Valpolcevera che prevede la contestuale e generalizzata riqualificazione urbana con l’inserimento di alberi e verde d’arredo.

Oggi, a Bolzaneto, è stato aperto un nuovo tratto di cantiere lungo circa 300 m (dal civico 14 di via Polonio fino all’incrocio con via Barchetta) che verrà restituito alla viabilità nei prossimi 40 giorni: tale è la durata dei lavori previsti per il completamento di questo tratto della ciclopedonale SuperLaValle che collegherà Trasta a Pontedecimo.

Le lavorazioni in questo nuovo tratto di via Polonio sono più semplici rispetto ai lavori eseguiti sulle precedenti tratte, comportando un minore impatto sul traffico.

Per favorire una maggiore fluidità veicolare, in corrispondenza dell’incrocio tra via Polonio e salita Superiore di Murta è prevista la possibilità di accumulo delle vetture onde facilitare la svolta a sinistra senza ostacolare il traffico in direzione nord.

Il cantiere occuperà una parte della corsia veicolare sul lato dell’argine del torrente, ma lascerà lo spazio per due ampie corsie (una per ogni senso di marcia) che consentiranno anche l’eventuale possibilità di procedere per file parallele.

Durante tutta la durata del cantiere, con la Polizia Locale saranno monitorate le condizioni di deflusso per apportare eventuali modifiche alla cantierizzazione.

Dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 17.00-19.00, una pattuglia della Polizia Locale svolgerà un’attività di presidio all’altezza del semaforo pedonale (passerella di via Barchetta) per poter intervenire immediatamente all’eventuale verificarsi di situazioni di criticità, ma l’attività di monitoraggio dinamico verrà svolta anche nei restanti orari di fascia antimeridiana e pomeridiana.

Inoltre la Polizia Locale è al lavoro per predisporre altri strumenti di snellimento del traffico quali l’ottimizzazione dei cicli semaforici e la possibile istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da Salita Inferiore di Murta che, se volessero dirigersi verso monte, potranno usufruire della rotatoria ubicata poco più a mare. Ciò impedirebbe, in caso di incolonnamenti direzione monte, il crearsi di situazioni di ulteriore intralcio.

