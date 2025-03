Genova – Tanta paura nel corso della serata di ieri, martedì 4 marzo, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove un ramo si è staccato da una palma ed è precipitato al suolo, colpendo di striscio un uomo che stava camminando. É accaduto in via Sestri.

Il passante è stato colpito solo in modo parziale ed è rimasto ferito, fortunatamente solo in maniera lieve. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure necessarie nei suoi confronti e l’hanno trasportato all’ospedale Evangelico di Voltri.

Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono giunti anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno tagliato gli altri rami considerati pericolanti e hanno messo in sicurezza la zona, evitando che altri passanti rischiassero di rimanere coinvolti o di essere colpiti.

