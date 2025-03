Genova – Un lungo corteo di moto e scooter per le strade che salgono al monte Fasce e il lancio di palloncini bianchi e azzurri nel cielo, mentre rombano i motori e suonano i clacson.

Continuano le manifestazioni di affetto e cordoglio per la morte di Cesare Crovetto, detto Cecce, nel terribile incidente stradale avvenuto in via Cadighiara, a Borgoratti.

Dopo i cartelli, i fiori e i messaggi lasciati vicino al luogo del tragico incidente, i compagni di scuola e gli amici di Cesare hanno voluto ricordare il ragazzo con una sorta di motoraduno nel piazzale sotto le antenne del monte Fasce e si sono radunati in centinaia per liberare palloncini colorati al rombo dei motori.

Decine i messaggi legati ai palloncini liberati nel cielo per una testimonianza di affetto che ha commosso e per quanto possa essere possibile, rincuora i familiari, ancora distrutti per la tragedia.



Sembra invece ormai chiarita la dinamica dell’incidente, con il ragazzo che avrebbe perso il controllo della moto cadendo nella corsia opposta dove sopraggiungeva una grossa jeep che lo ha travolto senza neppure avere il tempo di frenare.

Chiuso anche il “caso” della presunta anomalia nei permessi di guida: Cesare era autorizzato a circolare con la sua moto secondo le normative vigenti.

