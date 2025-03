Levanto (La Spezia) – Attimi di paura si sono vissuti nel corso del pomeriggio di ieri, martedì 4 marzo, per strada a Levanto. A seguito di una lite dovuta a banali motivi di traffico, un uomo di 33 anni avrebbe tirato fuori una pistola e avrebbe minacciato due giovani, che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. É accaduto in via Toso davanti agli occhi di decine di passanti che, come i due giovani minacciati, erano comprensibilmente spaventati.

Una volta giunti sul posto e dopo aver fatto partire le ricerche, i carabinieri hanno rintracciato il malvivente nel giro di pochi minuti. A seguito della perquisizione, è emerso come in realtà si trattasse di un’arma giocattolo priva di tappo rosso. Altre due pistole di questo genere sono state trovate presso l’abitazione dell’uomo. Nei confronti del 33enne è scattata la denuncia.

