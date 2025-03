Borghetto S. Spirito (Savona) – E’ bastato il forte odore che usciva dal finestrino dell’auto per far insospettire i carabinieri che lo scorso 28 febbraio hanno arrestato un 26enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari stavano compiendo controlli sulle auto di passaggio quando hanno fermato l’auto del 26enne che, aprendo il finestrino, ha rivelato un forte odore di droga presente nell’abitacolo ed ha subito mostrato segni di nervosismo che hanno convinto gli operatori ad approfondire le verifiche.

L’auto fermata in via Marexiano è stata quindi controllata rivelando che nascondeva circa 88 grammi di hashish e grammi 105 di marijuana, all’interno di una busta in cellophane, appoggiata sul sedile anteriore lato passeggero.

Nella vettura anche 60 euro in banconote, un coltello a serramanico, una pistola giocattolo priva del tappo rosso, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo.