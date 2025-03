Prosegue la fase di bel tempo stabile e senza precipitazioni sulla Liguria con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso anche nella seconda parte della settimana.

Temperature massime in ulteriore aumento sulle Riviere ed escursione termica marcata nel profondo entroterra dove le temperature scendono di notte sotto lo zero.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 5 Marzo 2025

Giornata dai connotati pienamente Primaverili.

Velature in transito tra nottata e prima mattinata in rapido dissolvimento durante le ore centrali. Cieli pressoché sereni su tutta la regione a partire dalle ore pomeridiane

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul Ponente. Deboli a regime di brezza ,in rotazione ai quadranti meridionali, nel corso del pomeriggio sul Centro-Levante.

Mare stirato sotto costa e molto mosso al largo sull’estremo Ponente. Poco mosso sul Centro regione, quasi calmi sulle coste Spezzine.

Temperature minime in lieve aumento nelle aree soggette a “compressione”, stazionarie con “inversione” mattutina anche marcata nelle aree interne e nelle vallate del Genovesato. Massime in generale aumento con picchi localmente di +18/+20 C sulle Riviere

Sulla costa temperature minime tra +5°C/+13°C – Max: +15°C/+21°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+5°C – Max: +9°C/+16°C